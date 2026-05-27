Lotus presenta Emira 420 Sport, la più potente e leggera di sempre

(Adnkronos) –

Lotus alza l’asticella della gamma Emira e presenta la nuova Emira 420 Sport, la versione più potente, leggera e performante dal punto di vista aerodinamico mai realizzata del modello.

Spinta da un motore quattro cilindri turbo da 2,0 litri, la nuova Emira 420 Sport eroga 420 CV e 500 Nm di coppia, abbinati a un cambio a doppia frizione a otto rapporti. Le prestazioni dichiarate parlano di uno scatto da 0 a 62 mph in 3,9 secondi e di una velocità massima di quasi 300 Km/h.

Con il Lightweight Handling Pack, la vettura pesa 25 kg in meno rispetto alla Emira Turbo e genera 25 kg di carico aerodinamico aggiuntivo.

La nuova Emira 420 Sport introduce anche, per la prima volta su Emira, un pannello del tetto in vetro oscurato rimovibile, disponibile su tutta la gamma. Ispirato alla Lotus Esprit, può essere rimosso rapidamente e riposto dietro i sedili in un’apposita borsa protettiva, consentendo di passare dalla configurazione coupé a una guida open-air.

“Emira 420 Sport rappresenta una dichiarazione concreta del nostro impegno nel percorso Focus 2030 e della nostra costante attenzione alle esigenze dei clienti”, ha dichiarato Qingfeng Feng, ceo del gruppo Lotus. “È l’espressione di un’ingegneria meticolosa, costruita evolvendo ogni elemento che ha reso Emira un punto di riferimento, per offrire un’esperienza di guida ancora più connessa, intuitiva e coinvolgente. Un’auto pensata per chi guida per passione”.



Gli ordini della nuova Lotus Emira 420 Sport sono già aperti, con consegne previste da agosto 2026. In Italia il prezzo parte da 133.500 euro.



—

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)