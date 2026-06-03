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Mercedes-AMG GLE 53 e GLE 53 HYBRID: più potenza e tecnologia

Motori
REDAZIONE
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(Adnkronos) – La famiglia Mercedes-AMG GLE 53 si aggiorna con una serie di interventi che puntano a migliorare prestazioni, dinamica di guida ed efficienza. Le nuove Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ e Mercedes-AMG GLE 53 HYBRID 4MATIC+ sono già ordinabili sul mercato. 

Al centro delle evoluzioni delle nuove nuove Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ e Mercedes-AMG GLE 53 HYBRID 4MATIC+ c’è il motore sei cilindri in linea da 3,0 litri, sottoposto a un importante lavoro di affinamento. Nuova testata, condotti ottimizzati, albero a camme aggiornato, sistema di alimentazione rivisto e intercooler migliorato consentono una risposta più immediata e una maggiore rapidità nel raggiungere i regimi più elevati. Il risultato è una potenza di 449 CV e una coppia massima di 600 Nm. 

Nella versione con sistema mild hybrid a 48 volt, il propulsore beneficia del supporto dello starter-generator integrato di seconda generazione, capace di fornire temporaneamente 23 CV supplementari e 205 Nm di coppia. Le prestazioni sono di assoluto livello, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi e una velocità massima limitata elettronicamente a 250 km/h. 

 

Ancora più impressionanti i numeri della Mercedes-AMG GLE 53 HYBRID 4MATIC+, che abbina il sei cilindri termico a un motore elettrico da 184 CV alimentato da un sistema a 400 volt. La potenza complessiva raggiunge 585 CV, mentre la coppia massima sale a 750 Nm. 

Questa configurazione permette al SUV sportivo di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 4,5 secondi, migliorando ulteriormente il risultato della generazione precedente. La velocità massima resta fissata a 250 km/h, mentre in modalità completamente elettrica è possibile raggiungere i 140 km/h. 

Uno degli aspetti più interessanti riguarda l’autonomia a zero emissioni locali. Secondo il ciclo WLTP, la versione SUV può percorrere tra 88 e 91 chilometri in modalità elettrica, mentre la Coupé arriva a un valore compreso tra 90 e 93 chilometri. Dati che consentono di affrontare gran parte degli spostamenti quotidiani senza utilizzare il motore termico. 

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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