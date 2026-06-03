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Nuova Kia XCeed, il crossover si evolve tra comfort e tecnologia

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – La nuova Kia XCeed si rinnova con l’obiettivo di consolidare la presenza del marchio coreano nel competitivo segmento C europeo. Il crossover urbano evolve seguendo la filosofia stilistica “Opposites United”, introducendo un design più moderno, una connettività avanzata e un pacchetto tecnologico sviluppato per migliorare comfort e sicurezza nella guida quotidiana. 

Prodotta nello stabilimento Kia di Zilina, in Slovacchia, la nuova Kia XCeed mantiene la propria identità di crossover compatto pensato per chi cerca versatilità, praticità e uno stile distintivo. Le linee esterne sono state completamente aggiornate, con un nuovo cofano, paraurti ridisegnati, gruppi ottici rivisti e nuovi cerchi in lega da 18 pollici che accentuano la presenza su strada. 

 

La nuova Kia XCeed adotta un sistema a doppio schermo composto da quadro strumenti digitale e display centrale da 12,3 pollici. La configurazione migliora la leggibilità delle informazioni e rende più intuitivo l’accesso alle funzioni principali del veicolo. 

Debuttano inoltre servizi connessi evoluti tramite Kia Connect e Digital Key 2.0, che consente di utilizzare lo smartphone compatibile come chiave digitale. Presente anche la ricarica wireless per dispositivi mobili. 

Sul fronte della sicurezza, il crossover amplia la dotazione ADAS con sistemi come Highway Driving Assist, Blind-Spot Collision-Avoidance Assist e Rear Cross-traffic Collision-Avoidance Assist. A questi si aggiungono telecamera interna per il monitoraggio dell’attenzione del conducente e sistema Forward Collision-Avoidance Assist 1.5. 

Kia ha lavorato anche sul comfort di marcia, introducendo aggiornamenti alle sospensioni posteriori e miglioramenti NVH per ridurre rumori e vibrazioni. Le modalità di guida Normal e Sport sono state inoltre ricalibrate per offrire una risposta più differenziata. 

La gamma motori della nuova Kia XCeed comprende unità benzina e mild hybrid. Il propulsore 1.0 T-GDI da 115 CV può essere abbinato al cambio manuale o al doppia frizione 7DCT, mentre sul mercato italiano sarà disponibile anche il 1.6 T-GDI da 150 CV con trasmissione automatica DCT a sette rapporti. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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