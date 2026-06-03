Nuova Opel Astra: elettrica, ibrida o diesel

(Adnkronos) – La nuova Opel Astra si presenta sul mercato con una proposta ancora più articolata, confermando una filosofia che punta a lasciare ai clienti la massima libertà di scelta. La compatta del marchio tedesco è disponibile in versione completamente elettrica, ibrida plug-in, ibrida e diesel, offrendo soluzioni differenti per chi cerca efficienza, praticità e costi di gestione contenuti.

L’aggiornamento più significativo presente sulla nuova Opel Astra riguarda le varianti elettrificate, che beneficiano di miglioramenti tecnici capaci di incrementare autonomia e funzionalità nell’utilizzo quotidiano. L’obiettivo è rendere la mobilità a basse emissioni sempre più accessibile e adatta alle esigenze reali degli automobilisti.

La protagonista dell’evoluzione è la Opel Astra Electric, equipaggiata con un motore da 156 CV alimentato da una batteria da 58 kWh. Grazie a una serie di ottimizzazioni, in particolare sul fronte aerodinamico, l’autonomia raggiunge ora i 454 chilometri nel ciclo WLTP, con un incremento di circa 35 chilometri rispetto alla versione precedente.

Le prestazioni restano adeguate a un utilizzo versatile, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 9,3 secondi e una velocità massima limitata elettronicamente a 170 km/h. La coppia immediatamente disponibile contribuisce a una guida brillante, soprattutto nel traffico urbano.

Tra le novità più interessanti compare il sistema Vehicle to Load (V2L), che consente di alimentare dispositivi esterni sfruttando l’energia accumulata nella batteria. Una funzione particolarmente utile per e-bike, attrezzature da campeggio o apparecchi elettronici durante il tempo libero.

La ricarica rapida in corrente continua fino a 100 kW permette inoltre di passare dal 20 all’80% della capacità della batteria in circa mezz’ora, mentre il caricatore trifase da 11 kW facilita la ricarica domestica.

Per chi desidera una transizione graduale verso l’elettrico, Opel propone la nuova Astra Plug-in Hybrid, che abbina un motore benzina 1.6 a un’unità elettrica per una potenza complessiva di 196 CV. La batteria maggiorata consente di percorrere fino a 84 chilometri in modalità elettrica secondo il ciclo WLTP, con valori che in ambito urbano possono superare i 100 chilometri.

—

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)