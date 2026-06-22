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Stellantis amplia la gamma dei veicoli commerciali con lo Smart Compact Van

Motori
REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Stellantis Pro One amplia la propria offerta nel segmento dei veicoli commerciali leggeri con il nuovo Smart Compact Van, una versione sviluppata per rispondere alle esigenze di chi utilizza il furgone come strumento di lavoro quotidiano. L’obiettivo è offrire una soluzione pratica, versatile e accessibile, mantenendo le caratteristiche che hanno reso la famiglia Compact Van uno dei punti di riferimento del mercato europeo. 

Il nuovo modello nasce dall’analisi delle abitudini dei professionisti. Secondo gli studi Stellantis , la maggior parte degli utilizzatori trascorre gran parte della giornata da sola a bordo del veicolo. Da questa osservazione è stato sviluppato un abitacolo completamente ripensato, capace di sfruttare meglio ogni centimetro disponibile. 

 

La novità più interessante è rappresentata dal sistema Flexiseat, un sedile passeggero modulare che può essere ripiegato per incrementare il volume di carico fino a 0,5 metri cubi. A questo si aggiunge il Modutable, una soluzione opzionale che trasforma il sedile in una pratica postazione di lavoro mobile o in un tavolino utile durante le pause. 

L’abitacolo introduce inoltre una serie di soluzioni intelligenti pensate per migliorare l’operatività quotidiana. Tra queste figurano la console centrale removibile Moduconsole, il cassetto portaoggetti Drivedrawer e la Dashbox integrata nella plancia. Non manca la possibilità di avere una presa da 220 Volt per alimentare dispositivi elettronici come notebook e tablet. 

Dal punto di vista meccanico, il nuovo Smart Compact Van sarà disponibile con una gamma multi-energia che comprende una versione elettrica con autonomia fino a 270 chilometri, tre motorizzazioni termiche con cambio manuale e una variante mild hybrid prevista per il prossimo anno. 

Commercializzato attraverso i marchi Citroen, Fiat Professional, Opel e Peugeot, il nuovo veicolo arriverà sul mercato con un posizionamento particolarmente competitivo, pensato per favorire il rinnovo delle flotte aziendali e supportare le piccole e medie imprese. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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