32.4 C
Firenze
mercoledì 22 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

La facciata di Palazzo Chigi si illumina di azzurro per Giornata Nazionale della Neurologia

Salute e Benessere
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La Presidenza del Consiglio dei Ministri aderisce alla Giornata Nazionale della Neurologia, promossa dalla Società Italiana di Neurologia (SIN), a sostegno della campagna di sensibilizzazione dedicata alla prevenzione, alla diagnosi precoce e alla conoscenza delle patologie neurologiche. Per l’occasione la facciata principale di Palazzo Chigi nella giornata di mercoledì 22 luglio 2026, sarà illuminata di azzurro dalle ore 21:00 alle ore 23:59. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
32.4 ° C
33.7 °
30.4 °
37 %
3.1kmh
0 %
Mer
32 °
Gio
29 °
Ven
34 °
Sab
36 °
Dom
33 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1876)ultimora (1154)Video Adnkronos (403)Tecnologia (77)sport (61)salute (58)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati