Abodi: “Nuovo laboratorio antidoping valore per sport italiano e città di Roma”

REDAZIONE
Corriere Toscano
(Adnkronos) – “Si ha il senso concreto di aver fatto una cosa utile per lo sport italiano e non solo. Arrivando alla viglia delle Olimpiadi e rispettando i tempi, costruendo con un gioco di squadra straordinaria uno dei laboratori antidoping più qualificati del mondo. Abbiamo riqualificato un bene pubblico, che era abbandonato e così abbiamo rivalorizzato anche questa porzione di territorio”. Così il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, a margine della visita alla nuova sede del laboratorio antidoping a Roma. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

