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Ad Antalya successo globale per l’8a edizione del Forum Ethnosport tra tradizione e cooperazione internazionale

Sport nazionale
REDAZIONE
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(Adnkronos) – Si è conclusa ad Antalya, in Turchia, con grande successo l’8ª edizione del Forum Ethnosport, confermandosi come uno dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati alla valorizzazione degli sport tradizionali e del patrimonio culturale globale. L’evento, promosso dalla World Ethnosport Union, ha registrato una partecipazione senza precedenti, con rappresentanti istituzionali, ministri dello sport e della cultura, accademici e atleti provenienti da tutto il mondo. Nel corso del forum, Antalya si è trasformata in un vero e proprio crocevia internazionale di culture, tradizioni e discipline sportive, evidenziando il ruolo centrale dello sport come strumento di dialogo, cooperazione e sviluppo sostenibile. Oltre 100 alti rappresentanti hanno preso parte ai lavori, contribuendo a delineare strategie condivise per il futuro degli sport tradizionali su scala globale. 

Grande attenzione è stata dedicata al progetto “Ethnosports 2027”, un’ambiziosa visione che punta a riunire discipline tradizionali provenienti da diversi continenti su un’unica piattaforma globale, promuovendo standard comuni e rafforzando la cooperazione internazionale. L’obiettivo è trasformare gli sport tradizionali in un vero e proprio ponte tra culture, capace di generare inclusione e valorizzazione delle identità locali. 

Nel messaggio conclusivo, è stato sottolineato come, in un mondo in rapido cambiamento, lo sport rappresenti un elemento fondamentale per costruire un futuro migliore, favorendo valori condivisi come il rispetto, la solidarietà e il dialogo tra i popoli. A testimonianza della rilevanza dell’evento, la stampa internazionale ha dedicato ampio spazio al forum, evidenziandone il successo organizzativo e l’ampia partecipazione globale. Il Forum Ethnosport di Antalya si chiude dunque con risultati concreti e una visione chiara: rafforzare il ruolo dello sport tradizionale come patrimonio dell’umanità e leva strategica per un futuro più inclusivo, sostenibile e condiviso. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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