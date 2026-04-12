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Alcaraz, furia durante finale Montecarlo con Sinner: sfogo con il suo angolo

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz ‘perde la testa’ a Montecarlo. Oggi, domenica 12 aprile, il tennista spagnolo è stato battuto da Jannik Sinner nella finale del Masters 1000 del Principato al termine di una partita combattuta ma vissuta con crescente nervosismo, che alla fine lo ha visto perdere torneo e primo posto del ranking Atp. 

Nel finale del primo set, in cui era riuscito a piazzare un break in apertura salvo poi incassare l’immediato controbreak da Sinner, Alcaraz ha sfogato la sua frustrazione con il suo angolo, che provava a incitarlo e, allo stesso tempo, a mantenerlo calmo: “Fa tutto molto meglio di me nei momenti chiave”, è stata la sua analisi. 

Alcaraz si è sfogato urlando più volte il concetto, un ennesimo indizio che stava subendo la crescente pressione e la freddezza mentale di Sinner, fondamentale per portare a casa partita e torneo. 

 

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