Alcaraz si rassegna: “So che perderò numero 1, Sinner mi supererà”

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Carlos Alcaraz si ‘rassegna’ a perdere il numero uno del ranking Atp. Oggi, martedì 7 aprile, il tennista spagnolo ha battuto l’argentino Baez nel secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo, tornando così a vincere dopo il clamoroso ko al secondo turno di Miami. Lo spagnolo arriva nel Principato dopo il trionfo dello scorso anno, mentre il rivale Jannik Sinner non difende punti, non avendo potuto partecipare nel 2025 a causa della sospensione per il caso Clostebol.

Ecco perché l’azzurro, in caso di trionfo finale, supererebbe proprio lo spagnolo nella classifica generale, tornando numero uno del mondo. Un ‘rischio’ di cui è a conoscenza anche Alcaraz: “So bene che perderò la posizione di numero uno al mondo, non so se in questo torneo o nel prossimo”, ha detto lo spagnolo in conferenza stampa, “devo difendere molti punti e sarà difficile mantenerli tutti. E anche nel caso in cui ci riuscissi, Jannik guadagnerebbe punti perché lui non ne ha da difendere”.

L’eventuale sorpasso di Sinner in vetta però non lo preoccupa: “Farò del mio meglio, ma per me il numero uno non è una priorità in questo momento”, ha spiegato, “l’obiettivo è giocare al meglio la stagione sulla terra battuta. Era passato quasi un anno da quando avevo giocato su questa superficie e mi mancava, la adoro”.

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