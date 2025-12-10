Atalanta, stop per Bellanova

10.6 C
(Adnkronos) –
Una grande vittoria contro il Chelsea che lancia l’Atalanta verso la qualificazione diretta agli ottavi della Champions League.  

Ma per Palladino arriva anche una notizia negativa. Durante il primo tempo del match contro gli inglese, si è fermato Bellanova per un problema muscolare.  

Uscito zoppicando vistosamente, le condizioni di Bellanova adesso andranno verificate nei prossimi giorni. L’esterno si sottoporrà agli esami strumentali, che faranno poi chiarezza sul reale status del calciatore e sui precisi tempi di recupero. Di certo, rischia di saltare le prossime partite in calendario. 

Fantacalcio.it per Adnkronos 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

