12.5 C
Firenze
domenica 29 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Atp Miami, oggi la finale Sinner-Lehecka – Diretta

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner in finale a Miami. Oggi, domenica 29 marzo, il tennista azzurro sfida il ceco Jiri Lehecka – in diretta tv e streaming – nell’ultimo atto del Masters 1000 americano per completare il Sunshine Double dopo aver già conquistato il titolo a Indian Wells e avvicinare ancora il primo posto nel ranking di Carlos Alcaraz, eliminato al terzo turno del torneo. 

 

Sinner cerca il bis dopo il trionfo di Indian Wells e punti pesanti per accorciare su Alcaraz nel ranking. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
12.5 ° C
13.5 °
11.3 °
40 %
2.7kmh
0 %
Dom
12 °
Lun
18 °
Mar
13 °
Mer
12 °
Gio
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1162)ultimora (851)sport (136)Eurofocus (52)demografica (40)finanza (27)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati