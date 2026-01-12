5.7 C
Bologna, infortunio per Lucumi

(Adnkronos) – Il momento non è quello dei migliori in casa Bologna. La squadra di Italiano è reduce da un buon pareggio in casa del Como, ma lascia l’amaro in bocca il gol subito nel finale di gara.  

Intanto non arrivano buone notizie sul fronte infortuni. Durante la gara contro i lariani si è fermato Lucumi per un fastidio muscolare. Gli esami a cui si è sottoposto il difensore hanno evidenziato una lesione. Nel frattempo, però, Skorupski è tornato ad allenarsi in gruppo. Di seguito il comunicato del Bologna. 

“Sono ripresi stamattina gli allenamenti dei rossoblù a tre giorni dalla partita di Verona. I più impiegati a Como hanno svolto lavoro di scarico, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella per gli altri. Lukasz Skorupski si è allenato in gruppo, seduta differenziata per Federico Bernardeschi. Gli esami cui è stato sottoposto Jhon Lucumi hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale destro, con tempi di recupero di 3-4 settimane”. 

Nelle prossime settimane, dunque, spazio a Vitik ed Heggem in difesa.  

