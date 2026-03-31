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Bosnia-Italia, fallo su Palestra e Adani esplode: “Era espulsione”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Lo può tenere anche nelle mutande il cartellino ma è rosso!”. Daniele Adani esplode durante la telecronaca di Bosnia-Italia, match valido per il playoff di qualificazione ai Mondiali 2026. Il commentatore di Raiuno, partner del telecronista Alberto Rimedio, si infiamma al 13′ del primo tempo supplementare. Palestra, lanciato verso la porta avversaria, viene steso da Muharemovic. Per l’arbitro Turpin è ammonizione, come intuisce immediatamente Rimedio: “Sta mettendo mano al taschino, lì tiene il cartellino giallo”. Adani invoca il cartellino rosso, perché considera l’azione una chiara occasione da gol: secondo l’arbitro Turpin, l’intervento è solo da ammonizione. Il direttore di gara si consulta con il Var e conferma la decisione per il disappunto di Adani. “E’ fallo tutta la vita, è cartellino rosso. Perché è giallo? E’ la decisione di chi non ha mai giocato a calcio, Palestra era lanciato e nessuno avrebbe potuto recuperare”. 

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