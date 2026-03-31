5.7 C
Firenze
martedì 31 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Bosnia-Italia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – L’Italia scende in campo nella finale dei playoff per il Mondiale 2026. Oggi, martedì 31 marzo, gli azzurri sfidano la Bosnia – in diretta tv e streaming – a Zenica nell’ultimo atto degli spareggi, per conquistare un posto nella fase finale della rassegna iridata di scena la prossima estate in Stati Uniti, Messico e Canada.  

La Nazionale del ct Gennaro Gattuso ha battuto per 2-0 in semifinale l’Irlanda del Nord, grazie alle reti di Tonali e Kean, mentre la Bosnia ha superato ai calci di rigore il Galles a Cardiff, dopo l’1-1 con cui si erano conclusi tempi regolamentari e supplementari. 

 

La finale dei playoff per il Mondiale 2026 tra Bosnia e Italia è in programma oggi, martedì 31 marzo, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Bosnia (3-5-1-1): Vasjli; Muharemovic, Katic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Alajbegovic, Sunjic, Dedic; Dzeko, Demirovic. Ct. Barbarez 

Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Kean. Ct. Gattuso 

 

Bosnia-Italia sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Rai Uno. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di RaiPlay. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia leggera
5.7 ° C
6.9 °
5.1 °
71 %
2.7kmh
75 %
Mar
13 °
Mer
11 °
Gio
13 °
Ven
19 °
Sab
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1121)ultimora (778)sport (138)Eurofocus (53)demografica (35)finanza (30)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati