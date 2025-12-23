11.5 C
Firenze
martedì 23 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Calcio: Inter, infortunio per Bonny

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Anche l’Inter non se la passa bene sul fronte infortunati. La società nerazzurra, già costretta a fare i conti con le defezioni di Acerbi e Dumfries, dovrà rinunciare anche a Bonny nelle prossime partite.
 

L’attaccante ex Parma questa mattina si è sottoposto ai controlli di rito che hanno evidenziato la presenza di una leggera distorsione del ginocchio sinistro. Il calciatore ha rimediato l’infortunio nell’allenamento di ieri. 

L’attaccante potrebbe essere costretto a saltare le prossime partite contro Atalanta e Bologna per poi fare il punto sulle condizioni prima di tornare in campo. 

Una brutta notizia, ovviamente, anche per i fantallenatori che stavano puntando forte sul calciatore nerazzurro, autore di 4 gol e 3 assist fino ad ora. 
 

Fantacalcio.it per Adnkronos 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.5 ° C
12.5 °
10.4 °
80 %
3.1kmh
40 %
Mar
11 °
Mer
11 °
Gio
11 °
Ven
11 °
Sab
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1351)ultimora (1208)sport (56)Eurofocus (53)demografica (34)Eugenio Giani (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati