11.5 C
Firenze
martedì 23 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Calcio: Juventus, le ultime su Bremer. Si ferma Zhegrova

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Una buona ed una cattiva notizia. La Juventus prepara il match in programma sabato sera contro il Pisa, ulteriore occasione per accorciare sulle prime posizioni del campionato.  

Quest’oggi non si sono allenati i vari Cabal, McKennie, Conceiçao, Vlahovic, Gatti e Pinsoglio, alle prese con i rispettivi infortuni.  

Assente anche Bremer, impegnato con un programma personalizzato e una gestione dei carichi di lavoro dopo il lungo infortunio. Niente allenamento anche per Zhegrova, fermato da una lieve sindrome influenzale.  

Spalletti valuterà nei prossimi giorni chi schierare contro i toscani, soprattutto in difesa visti gli uomini contati. In attacco ancora favorito Openda su David.  

Fantacalcio.it per Adnkronos 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.5 ° C
12.5 °
10.4 °
80 %
3.1kmh
40 %
Mar
11 °
Mer
11 °
Gio
11 °
Ven
11 °
Sab
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1347)ultimora (1204)sport (56)Eurofocus (53)demografica (34)Eugenio Giani (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati