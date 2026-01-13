Calcio: Quando tornano Neres e Anguissa? La data

(Adnkronos) – Il Napoli prepara il recupero in programma domani contro il Parma. Conte vuole i 3 punti, dopo i due pareggi consecutivi contro Verona e Inter.

Il tecnico azzurri conta di recuperare nelle prossime settimane anche qualche infortunato.

David Neres e Frank Anguissa dovrebbero tornare in campo in tempi brevi. Il brasiliano sarà probabilmente a disposizione tra la sfida col Parma e quella col Sassuolo, di fatto essendo di sicuro arruolatile per il match di Champions League contro il Copenhagen.

In Danimarca – si legge – dovrebbe farsi rivedere anche lo stesso Anguissa: fuori dalla sosta di novembre, il centrocampista è ormai vicino al recupero.

Nel frattempo, si è fermato nuovamente Alex Meret. Il portiere ha riportato un trauma distorsivo alla spalla destro e salterà i prossimi impegni.

