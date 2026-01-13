8.3 C
Firenze
martedì 13 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Calcio: Quando tornano Neres e Anguissa? La data

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il Napoli prepara il recupero in programma domani contro il Parma. Conte vuole i 3 punti, dopo i due pareggi consecutivi contro Verona e Inter.  

Il tecnico azzurri conta di recuperare nelle prossime settimane anche qualche infortunato.  

David Neres e Frank Anguissa dovrebbero tornare in campo in tempi brevi. Il brasiliano sarà probabilmente a disposizione tra la sfida col Parma e quella col Sassuolo, di fatto essendo di sicuro arruolatile per il match di Champions League contro il Copenhagen. 

In Danimarca – si legge – dovrebbe farsi rivedere anche lo stesso Anguissa: fuori dalla sosta di novembre, il centrocampista è ormai vicino al recupero.  

Nel frattempo, si è fermato nuovamente Alex Meret. Il portiere ha riportato un trauma distorsivo alla spalla destro e salterà i prossimi impegni.  

Fantacalcio.it per Adnkronos 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
foschia
8.3 ° C
10.6 °
7.7 °
76 %
0.5kmh
75 %
Mar
10 °
Mer
11 °
Gio
11 °
Ven
14 °
Sab
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (951)ultimora (863)Eurofocus (38)demografica (27)sport (23)Eugenio Giani (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati