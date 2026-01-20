6.5 C
Calcio: Viminale, stop trasferte per tifosi Roma e Fiorentina fino a fine stagione (3)

(Adnkronos) – L’adozione dei provvedimenti sulle trasferte, dopo ”i disordini posti in essere in autostrada da gruppi organizzati delle tifoserie della Roma e della Fiorentina lo scorso 18 gennaio durante la movimentazione per raggiungere le sedi delle rispettive trasferte”, era stata rinviata dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, che si è riunito questa mattina, alle ”valutazioni Autorità nazionale di pubblica sicurezza”. Il ministro dell’Interno, infatti, può adottare, con un proprio decreto, misure specifiche in caso di gravi episodi di violenza. 

