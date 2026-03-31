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Caso Lukaku, il comunicato del Napoli

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Continua la lotta a distanza tra Romelu Lukaku ed il Napoli. In una nota pubblicata pochi minuti fa, il club azzurro fa sapere che l’attaccante belga “non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti” e per questo motivo “si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari”. Possibili valutazioni anche  sulla “prosecuzione dell’attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato”. 

Questo il comunicato ufficiale del club: “SSC Napoli comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. La Società si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, così come la prosecuzione dell’attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato”. 

La situazione di Lukaku andrà ovviamente monitorata giorno dopo giorno. La sua mancata presenza all’allenamento di oggi a Castel Volturno potrebbe determinare un effetto domino importante su quella che sarà il proseguimento della stagione. Di fatto, già la presenza del belga contro il Milan diventa ora a rischio. 

Appena un gol segnato in campionato, 9 presenze e mai partito da titolare: quella di Lukaku è di sicuro una stagione segnata dall’infortunio alla coscia, un ritardo di condizione che si è protratto fino ad oggi e adesso l’eventualità che qualcosa possa rompersi concretamente anche con il Napoli. Da qui alla fine del campionato il suo impiego, insomma, potrebbe diventare nullo, considerando anche la centralità di Hojlund all’interno dello scacchiere di Conte. 

Per i fantallenatori, come detto, non ci sono buone notizie. L’investimento sul belga non è stato particolarmente brillante, va da sé che in quelle situazioni dove il mercato è ancora aperto si potrebbe valutare addirittura lo svincolo per puntare su altri giocatori in grado di garantire un minutaggio maggiore rispetto a quello di Big Rom che, lo ripetiamo, potrebbe risultare addirittura nullo se la situazione dovesse complicarsi ulteriormente con il Napoli. 

Fantacalcio.it per Adnkronos 

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