Castro non convocato: Bologna, attaccante out

(Adnkronos) – Brutte notizie per Italiano, che dovrà fare a meno di Santiago Castro per un problema fisico. Come diramato ufficialmente nella nota convocati per Bologna-Celtic, l’argentino sarà indisponibile questa sera a causa di una sindrome influenzale.

Castro sarà da valutare, dunque, nei prossimi giorni anche in vista della prossima gara contro il Genoa. Non è da escludere che possa essere in dubbio e recuperare almeno per un posto dalla panchina. Una chance importante per Dallinga, il cui futuro è in bilico.

Di seguito, l’elenco completo dei convocati per Bologna-Celtic.

Portieri:

Pessina, Ravaglia, Skorupski;



Difensori: Baroncioni (70), Casale,

Heggem, Holm, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea;



Centrocampisti:

Ferguson, Lai (71), Moro, Pobega;



Attaccanti:

Cambiaghi, Castaldo (73), Dallinga, Dominguez, Negri (74), Odgaard, Orsolini, Rowe.



Santiago Castro non è disponibile per sindrome influenzale.

