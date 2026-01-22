9.9 C
Castro non convocato: Bologna, attaccante out

(Adnkronos) – Brutte notizie per Italiano, che dovrà fare a meno di Santiago Castro per un problema fisico. Come diramato ufficialmente nella nota convocati per Bologna-Celtic, l’argentino sarà indisponibile questa sera a causa di una sindrome influenzale.  

Castro sarà da valutare, dunque, nei prossimi giorni anche in vista della prossima gara contro il Genoa. Non è da escludere che possa essere in dubbio e recuperare almeno per un posto dalla panchina. Una chance importante per Dallinga, il cui futuro è in bilico. 

Di seguito, l’elenco completo dei convocati per Bologna-Celtic. 

Portieri:

 Pessina, Ravaglia, Skorupski;
 

Difensori: Baroncioni (70), Casale, 
Heggem, Holm, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea;
 

Centrocampisti:

 Ferguson, Lai (71), Moro, Pobega;
 

Attaccanti:

 Cambiaghi, Castaldo (73), Dallinga, Dominguez, Negri (74), Odgaard, Orsolini, Rowe.
 

Santiago Castro non è disponibile per sindrome influenzale. 

