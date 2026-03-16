20.1 C
Firenze
lunedì 16 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Champions League, il City sogna l’impresa contro il Real Madrid

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un’impresa. Il Manchester City di Pep Guardiola va a caccia di una notte da incorniciare: nel ritorno degli ottavi di finale di Champions, infatti, i Citizens provano a ribaltare il Real Madrid che li ha travolti all’andata con un secco 3-0. Impresa certo non semplice ma Haaland e compagni, tra le mura amiche, sono capaci di tutto: i numeri stagionali del City parlano di 18 vittorie su 23 gare, con 61 gol realizzati, in tutte le competizioni. Gli esperti Sisal vedono i Citizens favoriti a 1,50 contro il 5,00 del Real Madrid mentre il pareggio si gioca a 5,25. Visto anche il risultato della gara di andata, normale che il passaggio turno favorisca, a 1,20, i Blancos rispetto alla formazione inglese, in quota a 4,50. City e Real sono due delle formazioni più offensive del panorama calcistico europeo: una Combo Goal + Over 3,5, offerta a 2,60, è ampiamente nelle corde del match. In questa girandola di marcature un goal da fuori area, a 3,25, è plausibile ma non mancherà, in un match del genere, neanche l’agonismo: un rigore, a 2,50, è ipotesi da non escludere. 

Erling Haaland è pronto a guidare il City verso quella che sarebbe una vera e propria impresa. L’attaccante norvegese, 29 reti stagionali di cui sette in Champions, vuole entrare ancora di più nella storia del club inglese: Haaland che mette a segno una doppietta si gioca a 4,00. La difesa madrilena dovrà prestare molta attenzione anche ad Antoine Semenyo, protagonista con gol o assist a 1,80. Il Real Madrid oltre a Federico Velverde, protagonista all’andata con una tripletta e di nuovo in gol a 7,50, si affida a Vinicus, prim 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
20.1 ° C
20.8 °
19.3 °
34 %
5.1kmh
20 %
Lun
20 °
Mar
18 °
Mer
13 °
Gio
14 °
Ven
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1321)ultimora (1178)sport (57)Eurofocus (56)demografica (30)Eugenio Giani (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati