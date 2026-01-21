4.6 C
Champions League, la classifica a una giornata dalla fine. Le situazioni di Atalanta, Inter, Juve e Napoli

REDAZIONE
(Adnkronos) – Si chiude la penultima giornata della fase campionato di Champions League. Oggi, mercoledì 21 gennaio, si sono giocate le ultime partite del settimo turno, con diverse sorprese e sorpassi in classifica. Dopo la sconfitta dell’Inter e il pareggio del Napoli ieri, la Juve batte il Benfica mentre l’Atalanta perde a Bergamo contro l’Athletic Bilbao. Ecco come cambia la classifica verso l’ultima giornata, in programma mercoledì 28 gennaio tutta in contemporanea, e le possibilità di qualificazione delle squadre italiane.
 

Ecco la classifica di Champions aggiornata, prima dell’ultima giornata:  

1) Arsenal 21 

2) Bayern Monaco 18 

3) Real Madrid 15 

4) Liverpool 15 

5) Tottenham 14 

6) Psg 13 

7) Newcastle 13 

8) Chelsea 13 

9) Barcellona 13 

10) Sporting 13 

11) Manchester City 13 

12) Atletico Madrid 13 

13) Atalanta 13
 

14) Inter 12
 

15) Juventus 12
 

16) Borussia Dortmund 11 

17) Galatasaray 10 

18) Qarabag 10 

19) Marsiglia 9 

20) Leverkusen 9 

21) Monaco 9 

22) Psv 8 

23) Athletic Bilbao 8 

24) Olympiacos 8 

25) Napoli 8
 

26) Copenhagen 8 

27) Brugge 7 

28) Bodo Glimt 6 

29) Benfica 6 

30) Pafos 6 

31) Union SG 6 

32) Ajax 6 

33) Eintracht 4 

34) Slavia Praga  

35) Villarreal 1 

36) Kairat 1 

Con un successo nell’ultima giornata, Juve, Inter e Atalanta (già certe almeno dei playoff) potrebbero chiudere tra le prime otto, qualificandosi dunque direttamente agli ottavi. Condannato a vincere il Napoli, per chiudere nel gruppo delle 24 e qualificarsi ai playoff.  

