21.3 C
Firenze
martedì 7 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Champions League, oggi Real Madrid-Bayern Monaco e Sporting Lisbona-Arsenal – Diretta

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Torna la Champions League con l’andata dei quarti di finale. Oggi, martedì 7 aprile, il Real Madrid sfida il Bayern Monaco – in diretta tv e streaming – al Bernabeu, mentre l’Arsenal è impegnato in trasferta contro lo Sporting Lisbona. I Blancos sono arrivati a questo punto della competizione dopo aver eliminato il Manchester City, mentre i tedeschi hanno buttato fuori l’Atalanta. Vittoria contro il Bayer Leverkusen per i Gunners negli ottavi, trionfo con il Bodo per i portoghesi. 

 

Le sfide di ritorno sono previste mercoledì prossimo, 15 aprile. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
21.3 ° C
22.3 °
19.3 °
30 %
5.1kmh
0 %
Mar
19 °
Mer
23 °
Gio
23 °
Ven
22 °
Sab
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1229)ultimora (759)sport (155)Tecnologia (61)Eurofocus (51)salute (49)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati