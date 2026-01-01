9.4 C
Firenze
sabato 3 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Chelsea, Maresca non è più l’allenatore: l’annuncio

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Enzo Maresca via dal Chelsea. L’allenatore italiano lascia i blues, come annuncia la società in una nota riportata dalla Bbc. Il manager e il club londinese si separano dopo il pareggio casalingo del Chelsea contro il Bournemouth. I londinesi, che 6 mesi fa hanno vinto il Mondoale per club, hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime 7 partite di Premier League precipitando in quinta posizione. Maresca non sarà in panchina nel prossimo match di campionato contro il Manchester City. “Con obiettivi chiave ancora da raggiungere in quattro competizioni, tra cui la qualificazione alla Champions League, Enzo e il Club credono che un cambiamento dia alla squadra la migliore possibilità di rimettere in carreggiata la stagione”, rende noto il Chelsea. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.4 ° C
11.8 °
7.6 °
67 %
4.6kmh
40 %
Sab
12 °
Dom
10 °
Lun
6 °
Mar
4 °
Mer
1 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (818)ultimora (750)Eurofocus (26)sport (23)demografica (20)Eugenio Giani (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati