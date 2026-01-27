5.8 C
Como, recuperato Morata

Sport nazionale
(Adnkronos) – Buone notizie in casa Como che, dopo il recupero di Addai, ritrova a disposizione anche un altro giocatore. 

Si tratta infatti di Alvaro Morata, assente dal 6 dicembre a causa di un problema agli adduttori, e tornato tra i convocati per oggi nella sfida di Coppa Italia in programma stasera alle ore 21 contro la Fiorentina. 

Lo spagnolo dovrà ora ritrovare il ritmo gara anche se, per il momento, il titolare della formazione di Cesc Fabregas è Douvikas. 

Morata potrebbe, però, rappresentare una valida alternativa in una rosa come quella lariana che nelle ultime cinque partite di campionato ha segnato 14 gol (con 37 gol totali è il secondo miglior attacco della Serie A, dopo l’Inter). 

Ancora a secco di gol nelle 13 presenze collezionate finora in campionato con la maglia del Como, Morata ora cerca il riscatto. 

Discorso diverso, invece, per Diao che ha bisogno di qualche giorno in più per il pieno recupero: da valutare infatti la sua convocazione nel prossimo turno di campionato domenica contro l’Atalanta al Sinigaglia.  

  

Fantacalcio.it per Adnkronos 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

