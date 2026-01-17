13.5 C
Firenze
sabato 17 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Coppa del mondo, Franzoni terzo nella discesa di Wengen. Domina Odermatt

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Giovanni Franzoni continua a stupire in Coppa del Mondo. Dopo il successo di ieri (il primo della carriera) nel SuperG di Wengen, in Svizzera, l’azzurro ha agguantato oggi il terzo posto in discesa. La gara è stata vinta da Marco Odermatt con il tempo di 1’33″14, davanti all’austriaco Vincent Kriechmayr e all’azzurro, autore di un’altra bella prova (distante 90/100). Ai piedi del podio i due svizzeri Franjo Von Allmen e Alexis Monney, sesto Dominik Paris. Christof Innerhofer ha chiuso al decimo posto, Florian Schieder 12°. 

Domani la tappa di Wengen si completa con lo slalom: prima manche alle 10, seconda alle 13. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
13.5 ° C
15.1 °
12.7 °
54 %
0.9kmh
31 %
Sab
13 °
Dom
13 °
Lun
10 °
Mar
8 °
Mer
8 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1164)ultimora (1045)Eurofocus (50)demografica (36)sport (33)Serie A (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati