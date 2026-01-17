Coppa del mondo, Franzoni terzo nella discesa di Wengen. Domina Odermatt

(Adnkronos) –

Giovanni Franzoni continua a stupire in Coppa del Mondo. Dopo il successo di ieri (il primo della carriera) nel SuperG di Wengen, in Svizzera, l’azzurro ha agguantato oggi il terzo posto in discesa. La gara è stata vinta da Marco Odermatt con il tempo di 1’33″14, davanti all’austriaco Vincent Kriechmayr e all’azzurro, autore di un’altra bella prova (distante 90/100). Ai piedi del podio i due svizzeri Franjo Von Allmen e Alexis Monney, sesto Dominik Paris. Christof Innerhofer ha chiuso al decimo posto, Florian Schieder 12°.

Domani la tappa di Wengen si completa con lo slalom: prima manche alle 10, seconda alle 13.

