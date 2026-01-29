Coppa Italia delle Regioni 2026: sulle strade di Coppi e Bartali

(Adnkronos) – Presentata a Roma, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari, la terza edizione della Coppa Italia delle Regioni 2026, promossa dalla Lega del Ciclismo Professionistico, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. L’evento ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni, mondo sportivo e partner, rafforzando la centralità dell’Italia nel panorama internazionale del ciclismo e valorizzando le grandi tradizioni nate sulle strade di Coppi e Bartali.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)