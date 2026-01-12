Coppa Italia, Roma in emergenza ma favorita contro il Torino

(Adnkronos) – Quando si parla di Roma-Torino, il primo pensiero, inevitabilmente, va alla Coppa Italia e alle tantissime sfide, a volte delle quali con in palio il trofeo, che le due formazioni hanno giocato. Quella di martedì sera, all’Olimpico, sarà la numero 23 con numeri che pendono leggermente dalla parte capitolina. Sarà la quarta volta, la terza consecutiva, che Roma e Torino si incrociano agli ottavi della manifestazione. Gli esperti Sisal vedono favoriti i giallorossi a 1,55 contro il 6,50 dei ragazzi di Baroni mentre il pareggio, che porterebbe direttamente la sfida ai rigori, si gioca a 4,00. Roma, in quota a 1,22, avanti anche per il passaggio turno dato a 4,00 per il Torino. La vincente della sfida affronterà l’Inter nei quarti. Mancini e compagni sono la miglior difesa, insieme al Bayern Monaco, dei Top 5 campionati europei: normale che un altro clean sheet giallorosso, offerto a 1,90, sia nelle corde del match. Non è da escludere che i due tecnici, i quali si ritroveranno di fronte in campionato domenica prossima, facciano un po’ di turnover: ecco quindi che prende forma un gol dalla panchina, a 2,50, con eventuali titolari pronti a subentrare. E una consultazione del VAR da parte dell’arbitro? Uno scenario in quota a 3,00.

Dieci gol, cinque con la maglia della Roma, in 23 partite. Questo il bilancio di Paulo Dybala contro il Torino: la Joya, finora decisamente sotto i suoi standard realizzativi, punti a riscattarsi in Coppa Italia. L’undicesima perla del talento argentino contro i granata è offerta a 2,40. Da un argentino all’altro perché Mati Soulé è stato il grande mattatore della gara contro il Sassuolo: gol e assist per il numero 18 di Gasperini. Soulé che ripste l’impresa di sabato pomeriggio si gioca a 7,75. In casa Torino, Baroni si potrebbe affidare ancora a Giovanni Simeone, 6 gol contro la Roma compreso quello decisivo alla terza di campionato: il Cholito ancora nel tabellino dei marcatori pagherebbe 5 volte la posta.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)