10.5 C
Firenze
mercoledì 18 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Cremonese, esonerato Nicola

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La Cremonese ha esonerato l’allenatore Davide Nicola: decisiva la sconfitta, pesante, subìta lunedì scorso contro la Fiorentina in campionato. 

E’ ora pronto mister Marco Giampaolo a prendere posto sulla panchina grigiorossa: contratto sino al 2027. L’accordo con il tecnico ex Lecce e Sampdoria è ormai ai dettagli, si attende l’ufficialità.  

Di seguito, il comunicato diramato dal club lombardo in merito all’esonero di Nicola: “U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Davide Nicola. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la professionalità, l’impegno e la dedizione mostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona”.  

  

Fantacalcio.it per Adnkronos 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
10.5 ° C
11.2 °
8.7 °
55 %
5.7kmh
20 %
Mer
11 °
Gio
15 °
Ven
16 °
Sab
16 °
Dom
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1351)ultimora (1209)sport (58)Eurofocus (50)demografica (34)Eugenio Giani (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati