“Dal 2026 gli psicologi entreranno a far parte della Federazione italiana di Medicina dello Sport”, l’annuncio di Casasco

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Maurizio Casasco, Presidente della Federazione italiana ed europea di Medicina dello Sport, intervenendo al Salone d’Onore del Coni al convegno “Dizionario Enciclopedico di Psicologia dello Sport e delle attività motorie” annuncia: “L’assemblea della FMSI svoltasi a Roma, all’interno dei lavori del 38° Congresso, ha deliberato all’unanimità di consentire agli psicologi di aderire alla nostra federazione. La Psicologia dello Sport, disciplina ormai consolidata nel panorama delle scienze dello sport, rappresenta oggi un pilastro fondamentale per la comprensione globale dell’atleta e diventa sempre più necessaria la sua conoscenza da parte di tutti gli operatori, sanitari e tecnici, del settore”.

“L’interazione tra la Medicina dello Sport e la Psicologia dello Sport favorisce, tra l’altro, una cultura dello sport più orientata al benessere globale dell’atleta come individuo complesso, nel quale non solo le variabili fisiologiche, ma anche i processi cognitivi, emotivi, motivazionali e relazionali incidono significativamente sia sulla performance, sia sulla salute dell’atleta. La collaborazione tra professionisti dell’area psicologica e medica consente, inoltre, di adottare modelli valutativi e operativi più completi, capaci di integrare indicatori biologici, cognitivi, emotivi e comportamentali, allo scopo di formulare analisi maggiormente accurate e piani di intervento coerenti con le esigenze individuali dell’atleta. L’auspicio della Federazione Medico Sportiva Italiana, nella qualità di Federazione medica del Coni e di unica Società Scientifica riconosciuta in Italia dal Ministero della Salute, è che il lavoro svolto possa favorire la promozione di un solido dialogo interdisciplinare e lo sviluppo di prassi professionali integrate tra le diverse figure professionali coinvolte. La Fmsi sostiene fortemente questo, ponendosi come vettore di tutti coloro che operano in ambito sportivo e promuovendo il trasferimento delle competenze degli specialisti in Medicina dello Sport dagli atleti di massimo livello agli amatoriali, sino ad arrivare all’interno popolazione”.

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