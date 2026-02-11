11 C
Firenze
mercoledì 11 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

De Ketelaere, stop più grave del previsto?

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Charles De Ketelaere si è fermato per infortunio  all’ultimo minuto nella sfida contro la Cremonese. Ora gli accertamenti medici hanno chiarito l’entità del problema: durante il riscaldamento pre-gara di lunedì scorso, l’attaccante ha riportato una lesione al corno posteriore del menisco interno del ginocchio destro. 

Come riferito da Sky Sport, sono in corso approfondimenti da parte degli specialisti per stabilire il percorso di cura più adeguato e i tempi di recupero. 

Fantacalcio.it per Adnkronos 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
11 ° C
11.9 °
10 °
76 %
1.3kmh
0 %
Mer
12 °
Gio
13 °
Ven
15 °
Sab
11 °
Dom
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1573)ultimora (1385)sport (81)Eurofocus (64)demografica (43)carabinieri (22)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati