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Di Marzio ‘innaffiato’ da idranti al Bernabeu, la disavventura in diretta

Sport nazionale
REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Gianluca Di Marzio ‘innaffiato’ al Bernabeu. Oggi, martedì 7 aprile, il giornalista di SkySport è stato investito, letteralmente, da un piccolo incidente prima dell’inizio di Real Madrid-Bayern Monaco, valida per l’andata dei quarto di finale di Champions League. 

Durante un collegamento con SkySport24 nel prepartita infatti, Di Marzio è stato bagnato dagli irrigatori del Bernabeu, che lo hanno travolto in diretta costringendolo a ripararsi e spostarsi. 

“Intanto ci hanno anche bagnato”, è stato il commento divertito del giornalista, a cui si è aggiunta l’ironica preoccupazione di Federica Masolin dallo studio: “Ti era già andata via la voce, ti tocca andarti ad asciugare velocemente”. 

 

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