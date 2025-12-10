Europa League: La Roma dopo i Rangers, chiede strada anche al Celtic

(Adnkronos) – Cinque miglia dividono Ibrox dal Celtic Park, terzo impianto calcistico del Regno Unito dopo Wembley e Old Trafford. La Roma torna in Scozia, a caccia della terza vittoria consecutiva in Europa League, sfidando l’altra metà di Glasgow, i Celtic, dopo aver sconfitto i Rangers a inizio novembre. Quello di giovedì sera sarà il primo incontro ufficiale tra le due formazioni: gli esperti Sisal vedono i giallorossi favoriti a 2,25 rispetto al 3,10 dei padroni di casa mentre si sale fino a 3,40 per il pareggio. L’Over, a 1,80, si fa preferire all’Under, offerto a 1,95, mentre un risultato esatto di 2-1 si gioca a 9,00 per la Roma mentre pagherebbe 10 volte la posta quello in favore del Celtic. Nessuno tirerà indietro la gamba: normale che un rigore, a 2,80, e un’espulsione, a 5,50, siano ampiamente nelle corde del match. Gasperini spera che i suoi attaccanti si sblocchino a cominciare da Evan Ferguson, a 3,00, fermo a una rete stagionale. Paulo Dybala, gol o assist a 2,00, rimane l’ago della bilancia dei capitolini.

Trasferta da non sottovalutare neanche per il Bologna che vola in Galizia ospite del Celta Vigo. Gli spagnoli, secondo gli esperti Sisal, vedono la vittoria a 2,45, il pareggio è dato a 3,25 mentre il blitz rossoblù è in quota a 3,00. Entrambe le formazioni amano un gioco offensivo: il Goal, a 1,70, è ipotesi concreta. Le palle inattive potrebbero diventare un fattore: il Celta, a 2,05, si fa preferire di pochissimo al Bologna, offerto a 2,10, per calciare più corner nel corso del match. Una rete da fuori, a 3,50, al pari di una marcatura dalla panchina, si gioca a 2,50, non sono da escludere. Attenzione poi al VAR, in quota a 3,25, che potrebbe essere decisivo nel corso della gara. Il Bologna si affida sia a Santiago Castro, in gol a 4,00, ma anche a Jens Odgaard, nel tabellino dei marcatori a 5,00. La difesa di Italiano dovrà fare molta attenzione a Borja Iglesias, otto gol in stagione in tutte le competizioni: la nona marcatura stagionale del numero 7 del Celta è data a 3,00.

