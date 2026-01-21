Europa League: Roma, tre punti con lo Stoccarda per salire ancora

(Adnkronos) – Tre punti per continuare a scalare la classifica e provare ad agganciare i primi otto posti di Europa League: un traguardo che significherebbe ottavi assicurati. La Roma ospita, giovedì sera all’Olimpico, lo Stoccarda che, al momento, si trova a pari punti con i giallorossi. Primo confronto diretto tra le due formazioni con i capitolini che, secondo gli esperti Sisal, partono favoriti a 2,05 contro il 3,50 dei tedeschi con il pareggio in quota a 3,60. Lo Stoccarda sarà ospite di una compagine italiana per la nona volta: appena un trionfo all’attivo. Svilar vuole blindare la porta e va a caccia del primo clean-sheet interno europeo, il terzo nelle ultime quattro: impresa che si gioca a 3,00. Un risultato esatto di 2-0 per Dybala e compagni pagherebbe 11 volte la posta. Nessuno tirerà indietro il piede tanto che un’espulsione a 4,00 e un rigore a 2,80 sono ampiamente nelle corde del match. Paulo Dybala, protagonista contro il Torino, è pronto a prendersi la scena anche in Europa: gol o assist della Joya a 1,80. Prova a riconciliarsi con il gol anche Evan Ferguson, a segno a 2,75. I pericoli maggiori per la retroguardia di Gasperini potrebbero arrivare da Ermedin Demirović e Deniz Undav, entrambi offerti a 3,50.

Il Bologna ha lo stesso obiettivo della Roma ovvero portare a casa i tre punti per consolidare la sua posizione. I ragazzi di Italiano partono favoritissimi, secondo gli esperti Sisal, contro il Celtic, vittoria a 1,62, il pareggio è dato a 4,00 mentre il blitz dei biancoverdi è in quota a 5,25. L’Over, a 1,70, si fa preferire all’Under, a 2,10, con un Bologna che vuole partire subito forte: Orsolini e compagni in vantaggio alla fine del primo tempo è scenario dato a 2,15. Un gol dalla panchina, a 2,50, non è affatto da escludere mentre bisognerà fare molta attenzione alle deviazioni fortuite perché un’autorete pagherebbe 10 volte la posta. A guidare il Bologna c’è sempre Riccardo Orsolini, 10 gol e un assist in stagione. Orsonaldo che sblocca la gara come primo marcatore si gioca a 6,00. Da non sottovalutare il contributo di Jens Odgaard, assistman a 5,00. Il Celtic proverà a rispondere con Kelechi Iheanacho: la rete dell’ex Leicester è in quota a 4,50.

