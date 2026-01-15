Gatti e Conceicao tornano in gruppo. Ma occhio, Juve: stop Yildiz!

(Adnkronos) – Buone notizie per la Juventus in vista della sfida di Cagliari in programma sabato sera e valevole per la 21esima giornata di campionato.
Quest’oggi la squadra si è ritrovata alla Continassa per preparare il match in terra sarda: da registrare il rientro in gruppo di Gatti e Conceicao i quali potrebbero strappare una convocazione per Cagliari.
Assente, invece, Kenan Yildiz: il turco è stato fermato da un leggero stato influenzale.
Fantacalcio.it per Adnkronos
—
sport/fantacalcio
webinfo@adnkronos.com (Web Info)