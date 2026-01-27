5.8 C
Gauff perde agli Australian Open e… distrugge la racchetta

Sport nazionale
(Adnkronos) – Giornata da dimenticare per Coco Gauff agli Australian Open 2026. Oggi, martedì 27 gennaio, la tennista statunitense è stata eliminata ai quarti di finale dello Slam di Melbourne dall’ucraina Elina Svitolina, numero 12 del mondo, che l’ha battuta in due set con un netto 6-1, 6-2 e ora troverà in semifinale la leader del ranking Wta Aryna Sabalenka, vincente a sua volta contro un’altra americana, Iva Jovic, mattatrice di Jasmine Paolini al terzo turno. 

Gauff, che arrivava alla nuova stagione da terza della classifica generale, ha lasciato il campo visibilmente amareggiata e delusa soprattutto dalla sua prestazione, sfogando tutta la sua rabbia e frustrazione nella pancia della Rod Laver Arena. 

Appena terminato il match infatti, sulla strada per gli spogliatoi, l’americana si è sfogata sulla sua racchetta, battendola violentemente, e più volte, contro il pavimento. Risultato? Racchetta completamente distrutta. 

 

sport

