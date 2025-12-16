10 C
Firenze
martedì 16 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Gosens torna nel 2026?

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Risale allo scorso 29 ottobre l’ultima apparizione in campo di Robin Gosens, fermatosi in occasione della partita persa dai viola contro l’Inter. 

Da settimane si parla di un immediato ritorno in campo dall’esterno tedesco: l’ex Atalanta era in procinto di rientrare contro il Sassuolo, ma alla vigilia del match avrebbe subito una ricaduta al polpaccio. 

Il giocatore viola è stato sottoposto a nuovi esami a Villa Stuart per fare luce sulle sue condizioni, ma a questo punto è concreto il rischio che il suo rientro avvenga direttamente nel 2026. 

Fantacalcio.it per Adnkronos 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia moderata
10 ° C
12.1 °
9.3 °
81 %
1.5kmh
75 %
Mar
9 °
Mer
11 °
Gio
15 °
Ven
14 °
Sab
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1439)ultimora (1305)sport (65)Eurofocus (39)demografica (30)Eugenio Giani (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati