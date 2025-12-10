10.6 C
Firenze
mercoledì 10 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Inter, infortuni per Acerbi e Calhanoglu

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Non solo la beffa della sconfitta contro il Liverpool con un calcio di rigore che continua a far discutere. In casa Inter arrivano anche brutte notizie sul fronte infortuni. 

Nella sfida contro i Reds, si sono fermati Acerbi e Calhanoglu. Nelle prossime ore saranno gli esami strumentali a fare chiarezza sulle condizioni dei due giocatori, ma le prime sensazioni raccontano di un possibile doppio forfait per gli impegni della Supercoppa Italiana, in programma il 19 dicembre contro il Bologna. 

Acerbi non sembra avere speranze per un rientro in tempo per la Supercoppa. Certamente indisponibile nella prossima contro il Genoa, poi l’ex Lazio sarà fuori anche per gli impegni di Riad. 

Meno timide, invece, le speranze di recuperare Calhanoglu per la gara col Bologna. Il turco sembra essere uscito in tempo prima di aggravare la propria situazione, ma starà agli esami strumentali delineare con certezza un suo recupero o meno per la Supercoppa.  

Fantacalcio.it per Adnkronos 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.6 ° C
12 °
9.8 °
76 %
0.5kmh
75 %
Mer
13 °
Gio
14 °
Ven
14 °
Sab
14 °
Dom
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1343)ultimora (1238)sport (57)demografica (32)attualità (27)Eurofocus (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati