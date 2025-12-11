14.4 C
Inter: infortunio Acerbi, il comunicato

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Arriva la risposta in merito alle condizioni di Francesco Acerbi, fermatosi in occasione della partita di Champions League con il Liverpool. 

Il difensore dell’Inter è stato sottoposto agli accertamenti di rito che hanno evidenziato la presenza di un risentimento al bicipite femorale della coscia destra. Appare scontata l’assenza per le partite contro Genoa e Bologna (Supercoppa): resta da capire se potrà esserci il 28 dicembre a Bergamo o se tornerà in campo direttamente nel 2026. 

In difesa, dunque, mister Chivu dovrà affidarsi ad Akanji, Bisseck e Bastoni con De Vrij come unica alternativa.  

 

La nota del club nerazzurro sulle condizioni del difensore:
“Francesco Acerbi si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato risentimento al bicipite femorale della coscia destra”.
 

  

Fantacalcio.it per Adnkronos
 

  

 

