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Inter, si ferma Bastoni: infortunio contro la Roma

Sport nazionale
REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Infortunio per Alessandro Bastoni in Inter-Roma. Oggi, domenica 5 aprile, il difensore nerazzurro si è fermato nel corso del secondo tempo del big match di San Siro, valido per la 31esima giornata di Serie A. Bastoni, reduce dall’espulsione che ha condizionato Bosnia-Italia e al centro delle critiche, ha accusato un problema alla caviglia, venendo sostituito da Chivu. 

Al 58′ infatti, l’allenatore dell’Inter lo ha richiamato in panchina sostituendolo con Darmian, con Bastoni che è uscito tra gli applausi del suo pubblico. Arrivato in panchina il difensore nerazzurro è stato subito a consulto con lo staff medico, che gli ha applicato una borsa del ghiaccio sulla caviglia dolorante.  

Difficile capire l’entità dell’infortunio al momento, ma la sua presenza per il prossimo impegno di Serie A, di scena a Como, è da considerarsi in dubbio. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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