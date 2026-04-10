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Inter, si ferma Lautaro Martinez: nuovo infortunio, salta il Como

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Nuovo infortunio per Lautaro Martinez, come sta e quando torna? Oggi, venerdì 10 aprile, l’attaccante dell’Inter ha accusato un risentimento al polpaccio in allenamento, che lo costringerà a saltare la partita contro il Como, in programma al Sinigaglia domenica 12 aprile. 

Si tratta dello stesso polpaccio che aveva tenuto ai box Lautaro Martinez dall’andata dei playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt, costringendolo a stare lontano dai campi oltre un mese e mezzo. L’argentino era tornato contro la Roma, nell’ultimo turno di campionato, risultando decisivo con una doppietta per il 5-2 nerazzurro. 

Ora però un nuovo stop, che non dovrebbe essere comunque lungo. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il capitano dell’Inter hanno escluso danni gravi, quindi Lautaro Martinez salterà sicuramente la gara contro il Como ma proverà a recuperare per la sfida di prossima settimana, quando l’Inter ospiterà il Cagliari a San Siro, tornando al più tardi nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, in programma martedì 21 aprile in casa proprio contro il Como. 

 

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