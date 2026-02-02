7.7 C
Firenze
lunedì 2 Febbraio 2026
Juve, come sta Yildiz? Sospiro di sollievo

Sport nazionale
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Tanto entusiasmo in casa Juventus, vittoria e bel gioco contro il Parma. L’unica preoccupazione era legata alle condizioni di Yildiz, uscito al termine del primo tempo per alcune noie fisiche.  

Dalla Continassa arrivano, pero’, buone notizie. Nessun problema particolare, infatti, per Kenan Yildiz il quale, come scritto in precedenza, aveva accusato un fastidio muscolare al Tardini. 

Il fantasista turco non dovrà svolgere alcun controllo strumentale al J Medical. Questa mattina è stato sottoposto ai trattamenti del caso. 

Molto probabilmente salterà a scopo precauzionale la partita in programma giovedì sera contro l’Atalanta e tornerà a disposizione di Spalletti per la gara in programma domenica alle 20.45 contro la Lazio.  

Fantacalcio.it per Adnkronos 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

