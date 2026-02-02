2.8 C
Firenze
lunedì 2 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Juventus, arriva Icardi? L’attaccante segna e saluta tutti in Turchia

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Mauro Icardi alla Juventus? Quella che sembrava una suggestione potrebbe diventare realtà nell’ultimo giorno di calciomercato invernale, oggi, lunedì 2 febbraio. L’attaccante argentino, ex capitano dell’Inter, potrebbe essere il colpo a sorpresa per l’attacco dei bianconeri, che ha già accolto l’ex Sassuolo Jeremie Boga, arrivato in prestito come vice-Yildiz. 

Icardi, che da tempo sogna un ritorno in Italia, avrebbe aperto alla destinazione, ma la trattativa resta complicata, sia per il passato in nerazzurro dell’argentino e sia per i costi dell’operazione. Intanto però, direttamente da Istanbul, potrebbe essere arrivato un ‘indizio’ di mercato. Nell’ultima giornata di Super Lig, il campionato turco, il Galatasaray ha infatti battuto con un netto 4-0 il Kayserispor, e a firmare il poker giallorosso è stato proprio Icardi su calcio di rigore. 

Al termine della partita, l’ex Inter si è rivolto alla curva turca in quello che sembra tanto un saluto d’addio. Icardi ha alzato le braccia al cielo e ‘lanciato’ il coro tipico del Gala, per poi portarsi una mano al cuore, battersela sullo stemma e scuotere la mano in segno di saluto. Icardi si è quindi tolto la maglia e l’ha ‘consegnata’ ai suoi tifosi, tornando negli spogliatoi visibilmente provato. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
2.8 ° C
4.3 °
1.8 °
37 %
1.1kmh
10 %
Lun
8 °
Mar
12 °
Mer
9 °
Gio
10 °
Ven
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1467)ultimora (1303)sport (67)Eurofocus (58)demografica (39)carabinieri (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati