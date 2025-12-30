Lecce: non solo Morente, anche Veiga lavora a parte

(Adnkronos) – Dopo il tonfo interno col Como il Lecce ha ripreso gli allenamenti in vista della sfida con la Juventus in programma sabato pomeriggio.

Molte assenze, oggi, per il tecnico Eusebio Di Francesco: oltre a Banda, Coulibaly e Gaspar, impegnati in Coppa d’Africa, è rimasto a riposo Sala, alle prese con uno stato febbrile. Personalizzato per Morente, Fruchtl e Veiga, quest’ultimo reduce da uno stato febbrile.

Fantacalcio.it per Adnkronos

—

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)