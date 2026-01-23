5.6 C
Lecce, preso Cheddira dal Sassuolo

(Adnkronos) – La notizia era nell’aria da giorni, ora è arrivata anche l’ufficialità: Walid Cheddira è un nuovo attaccante del Lecce. L’ex Sassuolo prende quindi il posto nella rosa salentina dell’infortunato Camarda. Il comunicato del club salentino: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisizione definitiva, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Walid Cheddira dalla S.S.C. Napoli. L’attaccante classe 1998 vestirà la maglia numero 99”.  

I numeri di Cheddira al Fantacalcio: poco spazio al Sassuolo, spesso da subentrato Cheddira non ha mai trovato continuità in questa prima parte di stagione con Grosso. A referto solo un gol, la seconda giornata nella sconfitta 2-1 di San Siro contro l’Inter. Ora essere più protagonista al Lecce dove ritrova Eusebio Di Francesco, suo allenatore ai tempi del Frosinone. Occhio quindi al Fantacalcio: si tratta di un profilo interessante per completare l’attacco nonostante il ballottaggio con Stulic.  

  

