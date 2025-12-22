12.4 C
‘LZO’ riservato al Nasdaq per la Lazio, un passo concreto verso il futuro del Club

Sport nazionale
(Adnkronos) – “La S.S. Lazio comunica che il Nasdaq ha riservato il ticker “LZO” per S.S. Lazio S.p.A., un passaggio significativo che segna un nuovo capitolo nel percorso di crescita e apertura internazionale del Club. La riserva del ticker rappresenta un segnale concreto di un progetto più ampio, che guarda al futuro e mette in relazione il mondo del, calcio con l’innovazione, i media e la finanza internazionale, mantenendo saldi i valori, la storia e l’identità laziale”. Così la Lazio in una nota pubblicata sul proprio sito uffiiciale.  

“Il simbolo “LZO” racconta una Lazio capace di evolversi, di investire in una visione moderna e di posizionarsi tra le realtà sportive che guardano oltre il campo, con l’obiettivo di rafforzare il proprio brand e la propria presenza a livello globale -si legge ancora nel comunicato della società capitolina-. Il Club prosegue così un percorso strutturato e responsabile, pensato per creare nuove opportunità di crescita e sviluppo, a beneficio della società, dei tifosi e dell’intero ecosistema biancoceleste”.  

