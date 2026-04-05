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Marotta difende Bastoni: “Linciaggio vergognoso, non lascerà l’Inter”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Giuseppe Marotta difende Alessandro Bastoni. Oggi, domenica 5 aprile, il presidente nerazzurro ha parlato della situazione del difensore, al centro delle critiche dopo l’espulsione che ha condizionato Bosnia-Italia: “Intanto è vergognoso che Bastoni sia esposto a questo continuo linciaggio come se fosse colpevole di chissà cosa. L’eliminazione dai Mondiali ha origini un pochino più lontane, ma al di là di questo credo che il ragazzo non meriti questo tipo di trattamento”. 

“Nella vita si sbaglia, ma qui in Italia siamo tutti abituati a diventare psicologi ed esperti di calcio, analizzando situazioni senza sapere con che uomo e professionista si ha a che fare”, ha continuato Marotta ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Roma. 

Nessuna possibilità poi, secondo il presidente, che Bastoni lasci l’Inter nel prossimo mercato: “Bastoni è un patrimonio dell’Inter e del calcio italiano e come tale lo consideriamo. Leggevo che è quasi obbligatorio adesso che lui abbandoni questa maglia. Non ci sono queste condizioni, poi come tutti i giocatori sono situazioni che andranno affrontate più avanti”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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