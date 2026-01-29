9.2 C
Mezzaroma: “Rapporto Sport 2025 fotografa Paese che lo riscopre come motore salute”

Sport nazionale
(Adnkronos) – “I numeri del Rapporto Sport 2025 sono la fotografia di un Paese che sta riscoprendo nello sport un motore di salute, inclusione e socialità. Il milione di italiani che in un anno ha abbandonato il divano evidenzia una realtà che sta cambiando in profondità. Lo sport è infatti sempre più percepito come un investimento personale e collettivo sul benessere e sulla qualità della vita. Lo dicono i 38milioni di italiani che hanno scelto uno stile di vita attivo e che rappresentano una domanda alla quale serve saper adeguare l’offerta”. Lo ha detto il Presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma alla presentazione del Rapporto Sport 2025 al Foro Italico. “È per questo che Sport e Salute opera su tutto il territorio per dare opportunità immediate a questa voglia di sport, intervenendo per rendere l’attività fisica sempre più accessibile e supportando le istituzioni e gli organismi sportivi, anche attraverso strumenti come il Rapporto Sport e le Schede Regionali che diventano bussole per gli investimenti e per lo sviluppo di un settore che capace di trasformare l’Italia in un Paese più sano e più attivo”, ha aggiunto Mezzaroma.  

sport

