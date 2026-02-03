10.6 C
Firenze
martedì 3 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Milan, a Bologna senza Pulisic

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – In casa Milan non solo Alexis Saelemaekers, ma anche Cristian Pulisic non sarà a disposizione di mister Allegri
nella sfida di stasera contro il Bologna. 

L’attaccante statunitense, infatti, non ha recuperato da noie muscolari che lo stanno condizionando nell’ultimo periodo e non è stato convocato per stasera a Bologna nella 23a giornata di Serie A. 

Pulisic sta facendo i conti con una borsite all’ileopsoas che lo costringerà a saltare il match del Dall’Ara, pronto avanti Nkunku sostenuto da Loftus-Cheek visto che anche Leao non è al meglio e potrebbe partire dalla panchina.  

  

Fantacalcio.it per Adnkronos 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.6 ° C
11.2 °
9.9 °
82 %
1.8kmh
75 %
Mar
10 °
Mer
9 °
Gio
12 °
Ven
10 °
Sab
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1516)ultimora (1352)sport (69)Eurofocus (59)demografica (36)carabinieri (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati